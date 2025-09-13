Il Corpo di Polizia Locale di Ravenna, nel pomeriggio di venerdì 12 settembre, ha tenuto al Cinema City un incontro di formazione a tema educazione stradale per gli enti gestori dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), di cui è titolare il Comune di Ravenna – MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) e Ordinari (adulti). Hanno partecipato la Cooperativa CIDAS (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà), la Fondazione il Nuovo Villaggio del Fanciullo, la Cooperativa Sociale Sol.Co e l’Organizzazione di Volontariato Arcobaleno e la Cooperativa Sociale Teranga, in qualità di ente gestore di alcuni CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria).

L’incontro, presieduto dal Comandante Andrea Giacomini, che è stato coadiuvato da alcuni agenti, era stato caldeggiato dalle stesse associazioni, che operano nell’ambito dei servizi alla persona, in particolare per la cura e l’assistenza delle persone anziane e con disabilità, dei minori e dell’accoglienza e integrazione dei migranti.

La Polizia Locale, ha illustrato ai numerosi presenti, per lo più cittadini stranieri, di nazionalità egiziana, marocchina, tunisina, bangladese, albanese, kosovara, somala, nigeriana, senegalese, gambiana, ivoriana, burkinabé e guineana, che non hanno la disponibilità di un veicolo a motore e sono privi di patente, le modalità per un corretto utilizzo in strada della bicicletta e del monopattino, avvalendosi a tal fine anche di alcuni video esplicativi, autoprodotti dagli operatori del Comando.

In ottica di prevenzione ed educazione alla legalità, gli Agenti di Polizia Locale hanno fatto inoltre una dimostrazione, utilizzando un etilometro in dotazione, di quelli che sono gli effetti di una guida in stato di alterazione per abuso di alcol.