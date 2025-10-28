La “Associazione delle Amiche e degli Amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi», in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Luigi Dal Pane” e la Sezione ANPI “Livio e Dante Poletti”, con il patrocinio del Comune di Castel Bolognese, organizza nella giornata di sabato 22 Novembre 2025, con inizio alle ore 14:00, presso la Saletta Espositiva, Via Emilia Interna n°90 (attigua alla ex-Chiesa di Santa Maria della Misericordia), un incontro pubblico con lo storico Alessandro Incerti che presenterà il suo recente libro “Come una Quercia. Vita e battaglie di Carlo Tresca” (ed. Cronache Ribelli, 2025).

Nell’occasione sarà proiettato il documentario di Angelo Figorilli e Francesco Paolucci: “L’Uomo più buono del Mondo – La leggenda di Carlo Tresca”

Sono passati più di ottant’anni dalla sera dell’11 gennaio 1943 quando Carlo Tresca, direttore del settimanale Il Martello, venne ucciso in un agguato a New York. L’assassino era un mafioso italo-americano, ma sui mandanti ci sono ancora incertezze. Nato a Sulmona nel 1879, Tresca era emigrato in America nel luglio del 1904. Anarchico e sindacalista, giornalista e oratore di incredibile carisma, fu tra i protagonisti delle lotte politiche e sociali degli Stati Uniti del suo tempo. Guidò scioperi che durarono mesi, pubblicò giornali che denunciavano padroni e mafiosi, vinse e perse decine di processi per la libertà delle sue idee e dei lavoratori di ogni paese immigrati in America, ebbe un ruolo di rilievo nella campagna a favore di Sacco e Vanzetti. Per quasi quarant’anni l’FBI lo considerò tra i più pericolosi sovversivi d’America. Socialista rivoluzionario e anarchico, antifascista e antistalinista, era scomodo per tutti. Nel 1928 l’Ovra, la polizia politica fascista, lo definì il “campione dell’antifascismo nordamericano”. Lo stesso anno il console generale di New York notificò all’ambasciatore De Martino che per infliggere un colpo mortale all’antifascismo sarebbe bastato “liquidare Carlo Tresca”. Al suo funerale a New York un corteo di ottanta automobili cariche di fiori e migliaia di persone. Operai, tessitrici, intellettuali, artisti, scrittori piansero quello che fu definito “l’uomo più buono del mondo”. Poi su di lui, per anni, scende il silenzio.