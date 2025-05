Potere al Popolo Ravenna e gli studenti di OSA lunedì mattina in protesta davanti all’ITIS di Ravenna. Il picchetto è stato organizzato a causa dell’iniziativa promossa da Astim, l’azienda ravennate, accusata dalle due realtà di produrre “armi da mandare in giro per il mondo a fomentare le guerre”.

“Quale miglior settore in cui investire in un contesto di guerra generalizzata e durante un genocidio? “

Potere al Popolo e OSA contestano inoltre la possibilità di svolgere percorsi di alternanza scuola-lavoro da parte degli studenti dell’ITIS all’interno dell’azienda ASTIM.

“Questo é l’esempio del modello di PCTO e di scuola voluti dal Ministro Valditara che vuole abituare alla guerra e allo sfruttamento, perfettamente in linea con la politica internazionale del Governo Meloni che continua a sostenere il riarmo e il genocidio in Palestina.

Continuiamo a mobilitarci a Ravenna come abbiamo già fatto più volte, per costruire un’alternativa e organizzarci per scendere in piazza il 21 giugno a Roma – nella manifestazione nazionale contro la guerra e il riarmo!”