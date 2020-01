Il Circolo del partito Democratico di Castel Bolognese, organizza per Giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 20.00 presso il Ristorante Pizzeria Kiwi (Via Emilia Levante, 490 a Castel Bolognese) una “Pizzata con Manuela Rontini” candidata alle elezioni regionali per il Partito Democratico.

L’iniziativa è aperta a tutti.

Prenotazione obbligatoria entro martedì 14 gennaio al numero 3356989828