Incontro con Curcio. Palli: “Accelerare la ricostruzione e i provvedimenti per l’alluvione 2024”

È necessario finanziare i primi progetti per la messa in sicurezza e la ricostruzione del territorio. Così Valentina Palli, sindaca di Russi, presidente della provincia di Ravenna, commenta l’incontro con il nuovo commissario straordinario per il dopo alluvione Fabrizio Curcio. La sindaca, da prima cittadina di un piccolo comune alluvionato, ha anche lanciato un monito: senza il rinnovo dei contratti in scadenza l’anno prossimo, quei pochi tecnici assunti per aiutare le amministrazioni locali a far fronte alla grande mole di lavoro successiva al maggio 2023, presto saranno alla ricerca di un altro impiego.