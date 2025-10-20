Un incontro conviviale ricco di suggestione, quello in programma martedì 21 ottobre (ore 20.15) al ristorante “Bistrot Rossini” per il Panathlon Club Faenza del presidente Giovanni Mingazini.

Il meeting mensile sarà dedicato al Golf Club Faenza “Le Cicogne” che ha raggiunto il traguardo dei 35 anni dalla fondazione cogliendo un prestigioso successo.

La squadra manfreda con grande continuità di risultati, si è confermata campione regionale Agis (associazione golfisti italiani seniores).

Ha infatti vinto il circuito regionale di gare battendo al match play finale la formazione del Castel San Pietro.

Ospiti d’onore saranno, tra gli altri, il presidente del Golf Club Faenza, Franco Ginestretti ed Emanuele Loffredo, responsabile dell’attività sportiva.

Il Golf Club Faenza “Le Cicogne” ASD è stato fondato nel 1991 da alcuni appassionati tra cui il dottor Giorgio Cantagalli (scomparso nello scorso mese di aprile) che è stato presidente onorario e tra i soci fondatori del Panathlon Club Faenza.

Per molti anni è stato un campo executive e nel 2008 è stato inaugurato l’attuale percorso a 9 buche, par 35.

Il Circolo è situato nell’immediata periferia della città, nella zona sportiva è quindi raggiungibile facilmente grazie ad un agevole collegamento stradale e autostradale. Il percorso, pianeggiante, non comporta tempo e fatica eccessivi per essere giocato, ma risulta divertente e piacevole per la varietà del disegno e la presenza di passaggi che richiedono una certa attenzione, rappresentati da ostacoli d’acqua e vaste aree di rough piuttosto impegnativo. Sono disponibili anche aree di pratica destinate all’apprendimento e all’allenamento, nonché ambienti per il rimessaggio di sacche e carrelli.

Nella club house i soci e gli ospiti possono usufruire dei servizi funzionali al gioco, spogliatoi e docce, e quelli finalizzati alla vita di relazione, in particolareil bar e il ristorante, gestiti con passione e professionalità, accessibili anche a tutta la cittadinanza.

La presenza costante nel club di un maestro professionista consente l’apprendimento del golf da parte dei principianti, sia con lezioni individuali che di gruppo, a prezzi contenuti, e permette ai giocatori di affinare costantemente le proprie capacità con programmi di lavoro mirati.

Una particolare attenzione viene riservata ai giovani, per i quali vengono organizzati corsi graduati, dal livello base a quello agonistico, nel periodo autunnale e primaverile.

Per motivi organizzativi la presenza dei soci del Panathlon Club Faenza, ospiti, amici e appassionati delle quattro ruote deve essere comunicata entro lunedì 9 giugno al cerimoniere Mauro Benericetti (tel. 334.6012469) oppure via mail:panathlonclubfaenza@gmail.com