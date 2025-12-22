Si è svolto oggi, nella sede di via Marconi del Liceo Scientifico Oriani, l’incontro dal titolo “La sconfitta e la ripartenza”, rivolto alle classi terza e quarta del Liceo Scientifico Sportivo, nell’ambito del progetto Job Around the Sport.

L’incontro ha proposto una riflessione sul significato della sconfitta, letta non come fallimento, ma come tappa del percorso di crescita nei diversi ambiti della vita.

Al centro del dialogo, il parallelo tra il mondo dello sport e quello del lavoro, due contesti diversi ma accomunati dalla necessità di affrontare errori, battute d’arresto e momenti di difficoltà trasformandoli in occasioni di apprendimento e miglioramento.

Per il mondo sportivo sono intervenuti Marco Tosi Brandi, delegato CONI, e Andrea Auletta, allenatore OraSi Ravenna, che hanno condiviso esperienze e riflessioni sul valore educativo della sconfitta e sulla sua gestione nei percorsi sportivi.

Dal punto di vista aziendale hanno portato il loro contributo Marcello Brunetti e Giuseppe Berdicchia del Gruppo Ottima, offrendo uno sguardo concreto su come le difficoltà possano diventare leve di crescita nel contesto lavorativo.

L’appuntamento si è inserito nel percorso del progetto Job Around the Sport, offrendo agli studenti uno spazio di ascolto e riflessione a partire da esperienze reali e stimolando una lettura consapevole delle sfide che caratterizzano il percorso di crescita personale e professionale.