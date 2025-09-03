Torna a settembre, celebrando anche l’annuale dantesco, Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

Il programma di settembre-ottobre include visite-spettacolo dedicate alle celebrazioni dell’annuale dantesco, oltre ad itinerari dal taglio più classico legato alla figura e alla presenza di Dante a Ravenna nel Trecento con percorsi differenti che toccano non solo la zona dantesca, ma anche i diversi luoghi significativi presenti in città come l’ex chiesa di Santo Stefano degli Ulivi, la Basilica di San Giovanni Evangelista, la Casa Polentana e la zona dei mercati e delle corporazioni medievali e anche altri più insoliti come quello su Dante e Lord Byron e sulla loro rispettiva permanenza nella nostra città e un percorso di birdwatching nella pineta di Classe.

Le visite si tengono ogni domenica alle ore 11:00 oppure su richiesta per piccoli gruppi concordando giorno, orario ed itinerario tra le tante proposte. Realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza e sono effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione.

PROGRAMMA

Domenica 7 settembre

Ravenna ai tempi di Dante, tra affreschi e guaite

Partendo dalla zona dantesca, l’itinerario si snoda tra le antiche guaite, un tempo caratterizzate da mercati e corporazioni. Con soste alla Torre del Comune, alla Casa Matha, alla chiesa di San Domenico, laddove il Flumisellum incontrava il Padenna, si raggiungerà l’antico monastero benedettino oggi Museo Nazionale di Ravenna. In questa splendida cornice si ammireranno gli affreschi da Santa Chiara e i reperti archeologici da Santo Stefano degli Ulivi.

Domenica 14 settembre – ANNUALE DANTESCO – ore 15:00

Incontro a Dante pellegrino

Quattro diverse passeggiate guidate che evidenziano i riferimenti di Dante nelle sue opere alla figura del pellegrino e al Giubileo sottolineando anche il ruolo della donna nella Divina Commedia tra letture, canto e danza.

Lungo la via dei Romei a cura di Serena Zecchini

Peregrin come voi siete a cura di Angela Izzo

Amor, ch’a nullo amato amar perdona a cura di Manuela Guerra

Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio a cura di Ilaria Lugaresi

Il viaggio si concluderà alla Basilica di San Francesco con un momento di spettacolo realizzato in collaborazione con l’Associazione Galla & Teo, l’Associazione Corale Femminile “La Gioia” diretta da Etsuko Ueda e la scuola di danza Cecchetti Academy diretta da Michela Bulgarelli.

Domenica 21 settembre

Cercar Dante per Ravenna

L’itinerario si concentra nella Zona del Silenzio per raccontare la storia di Dante e le vicende delle sue sepolture attraverso i luoghi che più ne hanno lasciato memoria.

La visita comprende la Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte, i Chiostri Francescani, il giardino Rinaldo da Concorezzo, la Basilica di San Francesco e l’omonima piazza.

Domenica 28 settembre

Birdwatching nella pineta di Dante

Un percorso a piedi ad anello, partendo dall’ingresso sud, della «divina foresta spessa e viva», decantata dal Sommo Poeta nel Canto XXVIII del Purgatorio. Attraverseremo la pineta di Classe, con i suoi pini domestici e querceto misto farnia-leccio, lambita dalla zona umida dell’Ortazzo, oasi d’acqua dolce con una variegata avifauna.

Domenica 5 ottobre

La Ravenna di Dante

Partendo da Piazza del Popolo, l’itinerario si snoda nella zona dei mercati e delle corporazioni caratterizzata dalla Torre del Comune, la ex chiesa di San Michele in Africisco, la Casa Matha, la Chiesa di San Domenico, e prosegue lungo l’alveo del fiume Padenna per raggiungere la Zona del Silenzio e visitare la Basilica di San Francesco e la Tomba di Dante.

Domenica 12 ottobre

Seguendo Dante a Ravenna

L’itinerario parte dalla ex chiesa del monastero di Santo Stefano degli Ulivi, luogo dove si fece monaca Antonia, la figlia di Dante, e prevede la visita alla Basilica di San Giovanni Evangelista per ammirare i mosaici medievali. Prosegue poi passando davanti alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo per concludersi con la visita alla Basilica di San Francesco e alla Tomba di Dante.

Domenica 19 ottobre

Dante e Byron: un destino comune

L’itinerario inizia da via Mazzini, nota come la via dei Poeti, dove si trovano le citazioni di Dante Alighieri e George Gordon Byron. Prosegue fino alla Biblioteca Oriani, un tempo Casa Rizzetti dove soggiornò il poeta inglese. Attraversa la zona dantesca per arrivare a palazzo Guiccioli, dimora di Alessandro Guiccioli e Teresa Gamba, la donna amata da Lord Byron, dove il poeta inglese soggiornò, luogo che apre le porte come Museo Byron e del Risorgimento.

Domenica 26 ottobre

L’ultimo rifugio di Dante

L’itinerario prende avvio dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, la cui storia è resa celebre dai versi del Canto V dell’Inferno, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco.

Le visite hanno un costo a persona di 12 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida (oltre i 10 partecipanti), gratuito per bambini fino a 10 anni (ad esclusione del noleggio della radioguida).

È necessaria la prenotazione su visitravenna.it, eventbrite.it o ai recapiti indicati.