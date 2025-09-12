Per celebrare l’annuale dantesco, domenica 14 settembre alle ore 15:00 avrà luogo Incontro a Dante pellegrino, un appuntamento speciale, in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, dei percorsi alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, un’iniziativa ideata dalle guide de Il Cammino di Dante con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

Saranno quattro passeggiate guidate, della durata di un’ora e mezza, che evidenziano i riferimenti di Dante nelle sue opere alla figura del pellegrino e al Giubileo, in tema con l’anno giubilare in corso, con una sottolineatura sulla donna, tra letture, danza, canto, musica dal vivo e descrizioni dei luoghi danteschi con quattro percorsi diversi:

Lungo la via dei Romei, a cura di Serena Zecchini, parte dalla Basilica di San Giovanni Evangelista e, percorrendo il tratto ravennate della via dei Romei, passa dalla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e dalla Basilica di Santa Maria in Porto per raggiungere la zona dantesca;

Peregrin come voi siete, a cura di Angela Izzo, parte dalla Basilica di Santa Maria Maggiore per proseguire, passando dalla Chiesa di Santa Croce e dalla Chiesa di Sant’Apollinare in Veclo, lungo l’antico alveo del fiume Padenna che collega la Basilica di San Giovanni Battista e la Chiesa di San Domenico fino a piazza dell’Aquila per, attraversando piazza del Popolo, raggiungere la Tomba di Dante.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona. a cura di Manuela Guerra, parte da port’Aurea per fare tappa al mosaico Dante Ecogreen e ai murales danteschi realizzati nel parco Francesca Da Polenta e raggiungere il Duomo e passando accanto il Battistero Neoniano proseguire verso la Biblioteca Classense e la Casa Polentana fino, seguendo la via dei Poeti, alla Basilica di San Francesco.

Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio , a cura di Ilaria Lugaresi, parte dal Santuario della Madonna del Torrione, passa dalla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, per arrivare alla Chiesa di Sant’Eufemia e proseguire lungo le antiche vie d’acqua attraversando la zona dei mercati medievali per concludersi alla Basilica di San Francesco.

Il viaggio si concluderà alla Basilica di San Francesco con un momento di spettacolo realizzato in collaborazione con l’Associazione Galla & Teo, l’Associazione Corale Femminile “La Gioia” diretta da Etsuko Ueda e la scuola di danza Cecchetti Academy diretta da Michela Bulgarelli.

Musicista

Maestro Luca Bombardi pianoforte

Canto

Associazione Corale Femminile “La Gioia” diretta da Etsuko Ueda

Letture

Sofia Caroli, Nicolò Casieri, Silvia Rossetti e Mattia Spignoli Associazione Galla & Teo

Coreografie

Danzano gli allievi della scuola Cecchetti Academy diretta da Michela Bulgarelli su coreografie di Michela Bulgarelli, Sara Buratti, Tanja Piattella e Martina Volta.

Direzione artistica

Cristiana Zama

La visita è effettuata con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo poiché i percorsi prevendono tappe al coperto e all’interno degli edifici.

La quota di partecipazione di 12 Euro a persona include la visita, le performance e il noleggio delle radioguide.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata anticipatamente su eventbrite.it, effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna o ai recapiti indicati.

Per informazioni e prenotazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante