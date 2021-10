Continuano, con qualche appuntamento extra in occasione delle festività, le visite di Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, patrocinata dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo e inserita nelle celebrazioni di 700 VIVA DANTE, che prevede diverse visite guidate a tema dantesco.

Dal prossimo weekend, che fa partire il ponte di Ognissanti, oltre alle consuete visite ogni sabato e domenica alle ore 11:00, il programma prevede una visita lunedì 1 novembre, cui si aggiunge a seguire la visita per la festività della Madonna l’8 dicembre per arrivare fino alle festività natalizie. Da non perdere, inoltre, la visita “misteriosa” dedicata ad Halloween di domenica 31 ottobre, rivolta in particolare a famiglie e bambini.

Le visite, realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza. Rivolte ad un massimo di 20 persone, sono effettuate in esterno rispettando i protocolli COVID-19 e con l’ausilio di radioguide per il mantenimento del distanziamento sociale.

PROGRAMMA

Sabato 30 ottobre

I luoghi danteschi dell’ultimo esilio

Visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

Domenica 31 ottobre

Le ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti

Visita guidata a cura di Manuela Guerra

Lunedì 1 novembre – speciale festività

Dante simbolo del Risorgimento

Visita guidata a cura di Cristiana Zama

Sabato 6 novembre

C’era una volta… Dante a Ravenna

Visita guidata a cura di Monica Buldrini

Domenica 7 novembre

Verso Nostra Donna in sul lito Adriano

Visita guidata a cura di Marianna Zecchini

Sabato 13 novembre

Francesca da Polenta: da peccatrice lussuriosa ad eroina della libertà

Visita guidata a cura di Manuela Farneti

Domenica 14 novembre – ore 14.30

Dante racconta: un tour tra arte e natura

Visita guidata in bicicletta a cura di Manuela Guerra

Sabato 20 novembre

I santi nella Commedia

Visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

Domenica 21 novembre

Dante e i Da Polenta: intrighi e trame nel Trecento

Visita guidata a cura di Maria Grazia Lenzi

Sabato 27 novembre

La Ravenna dantesca di ieri e di oggi

Visita guidata a cura di Elisa Cornacchia

Domenica 28 novembre

Bike Dante: dall’Inferno al Paradiso

Visita guidata in bicicletta a cura di Angela Izzo

Sabato 4 dicembre

Con gli occhi di Dante: testimonianze reali ed evocate della Ravenna trecentesca

Visita guidata a cura di Serena Zecchini

Domenica 5 dicembre

Sulle tracce di Dante uomo

Visita guidata a cura di Tiziana Brescacin

Mercoledì 8 dicembre – speciale festività

La riscoperta di Dante nella Ravenna veneziana

Visita guidata a cura di Manuela Guerra

Sabato 11 dicembre

Dante e Ulisse: il diverso esilio

Visita guidata a cura di Roberta Zanutto

Domenica 12 dicembre

Il Paradiso di Dante e il Paradiso di San Vitale

Visita guidata a cura di Marianna Zecchini

Sabato 18 dicembre

Di monastero in monastero con Dante

Visita guidata a cura di Cinzia Tittarelli

Domenica 19 dicembre

Street Dante: a passeggio con il Sommo Poeta tra curiosità e arte urbana

Visita guidata a cura di Angela Izzo

Domenica 26 dicembre

Il mistero delle ossa di Dante, il fantasma e altri aneddoti

Visita guidata a cura di Manuela Guerra

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante

Le visite hanno un costo a persona di 10 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida; bambini gratuito fino a 10 anni. È necessaria la prenotazione su ravennaexperience.it, eventbrite.it o contattando direttamente la guida.

Si può partecipare alle visite anche utilizzando la gift card di Incontro a Dante, previa prenotazione, la cui validità è stata estesa fino al 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni:

Cristiana Zama – Ufficio Stampa Incontro a Dante – cell. 338.8246038 – email: czama@libero.it