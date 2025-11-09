Continua, con proposte anche durante le festività, Incontro a Dante – Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino di Dante, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo.

Il programma di novembre-dicembre, che prevede un appuntamento speciale pomeridiano in occasione della Maratona di Ravenna, include itinerari dal taglio più classico legato alla figura e alla presenza di Dante a Ravenna nel Trecento con percorsi differenti che toccano non solo la zona dantesca, ma anche i diversi luoghi significativi presenti in città come l’ex chiesa di Santo Stefano degli Ulivi, la Basilica di San Giovanni Evangelista, la Casa Polentana e la zona dei mercati e delle corporazioni medievali e altri più insoliti come quello dedicato alla storia delle sepolture in città con particolare riferimento all’epoca del Sommo Poeta e il nuovo percorso che vede Dante e Garibaldi protagonisti dell’identità nazionale.

Le visite si tengono ogni domenica alle ore 11:00 oppure su richiesta per piccoli gruppi concordando giorno, orario ed itinerario tra le tante proposte. Realizzate in collaborazione con Ravenna Incoming, hanno una durata di un’ora e mezza e sono effettuate con l’ausilio di radioguide per una migliore fruizione.

PROGRAMMA

Domenica 9 novembre – SPECIALE MARATONA – ore 15:00

L’ultimo rifugio di Dante

L’itinerario prende avvio dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, la cui storia è resa celebre dai versi del Canto V dell’Inferno, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco.

Domenica 16 novembre

Cercar Dante per Ravenna

L’itinerario si concentra nella Zona del Silenzio per raccontare la storia di Dante e le vicende delle sue sepolture attraverso i luoghi che più ne hanno lasciato memoria.

La visita comprende la Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte, i Chiostri Francescani, il giardino Rinaldo da Concorezzo, la Basilica di San Francesco e l’omonima piazza.

Domenica 23 novembre

L’ultimo rifugio di Dante

L’itinerario prende avvio dalla Casa Polentana, ritenuta la casa di Francesca da Polenta, la cui storia è resa celebre dai versi del Canto V dell’Inferno, per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, oggi noto come la Via dei Poeti, e raggiungere la Zona del Silenzio concentrando la visita sulla Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte e la Basilica di San Francesco.

Domenica 30 novembre

Dante e Garibaldi protagonisti dell’identità nazionale

Un viaggio alle radici del sentimento nazionale partendo dalla tomba del Sommo Poeta per giungere alla statua di Garibaldi nell’omonima piazza e terminare a palazzo guizzo con una speciale visita alla collezione del Risorgimento e dell’eroe dei due mondi.

Biglietto di ingresso al Museo del Risorgimento da pagare in loco.

Domenica 7 dicembre

La Ravenna di Dante

Partendo da Piazza del Popolo, l’itinerario si snoda nella zona dei mercati e delle corporazioni caratterizzata dalla Torre del Comune, la ex chiesa di San Michele in Africisco, la Casa Matha, la Chiesa di San Domenico, e prosegue lungo l’alveo del fiume Padenna per raggiungere la Zona del Silenzio e visitare la Basilica di San Francesco e la Tomba di Dante.

Domenica 14 dicembre

Dante e le altre sepolture a Ravenna

L’itinerario parte dalla Basilica di San Francesco per scoprire la storia delle diverse sepolture iniziando dalla cripta del vescovo Neone e dalla tomba di Ostasio Da Polenta. In un’escursus sulle sepolture scopriremo i sarcofagi del quadrato di Braccioforte e la rocambolesca vicenda delle ossa di Dante facendo tappa la sua tomba odierna. Dopo un passaggio alla zona cimiteriale della basilica di Sant’Agata e alla chiesa di San Romualdo termineremo al Duomo con la tomba di Rinaldo da Concorezzo, arcivescovo di Ravenna ai tempi di Dante.

Domenica 21 dicembre

Seguendo Dante a Ravenna

L’itinerario parte dalla ex chiesa del monastero di Santo Stefano degli Ulivi, luogo dove si fece monaca Antonia, la figlia di Dante, e prevede la visita alla Basilica di San Giovanni Evangelista per ammirare i mosaici medievali. Prosegue poi passando davanti alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo per concludersi con la visita alla Basilica di San Francesco e alla Tomba di Dante.

Domenica 28 dicembre

Cercar Dante per Ravenna

L’itinerario si concentra nella Zona del Silenzio per raccontare la storia di Dante e le vicende delle sue sepolture attraverso i luoghi che più ne hanno lasciato memoria.

La visita comprende la Tomba di Dante, il Quadrarco di Braccioforte, i Chiostri Francescani, il giardino Rinaldo da Concorezzo, la Basilica di San Francesco e l’omonima piazza.

Le visite hanno un costo a persona di 12 Euro, comprensivo del noleggio della radioguida (oltre i 10 partecipanti), gratuito per bambini fino a 10 anni (ad esclusione del noleggio della radioguida).

È necessaria la prenotazione su visitravenna.it, eventbrite.it o ai recapiti indicati.

Per informazioni: cell. 339.3852304 – guideilcamminodidante@gmail.com – facebook.com/incontroadante