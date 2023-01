Nel mese di febbraio 2023, il Gruppo Astrofili Faenza organizza 3 incontri aperti al pubblico:

• Mercoledì 1, dalle 5:00 alle 6:00 Osservazione Mattutina della Cometa C/2022 E3 (ZTF) presso il Parco delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a Faenza

• Giovedì 9, dalle 19:00 alle 21:30 Osservazione del Cielo di Febbraio presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza

• Venerdì 10, dalle 20:30 alle 22:30 Osservazione della Cometa C/2022 E3 (ZTF) in collaborazione con ARAR, presso il Parco delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a Faenza

Protagonista di questo mese è la Cometa C/2022 E3 (ZTF), soprannominata dai media “Cometa dei Neanderthal” in quanto, studiando la sua traiettoria, è stato calcolato che dovrebbe essersi già avvicinata alla Terra circa 50.000 anni fa, e potrebbe essere stata avvistata dagli uomini di Neanderthal, che abitavano l’Europa in quei tempi. Nell’epoca attuale, l’inquinamento luminoso rende molto difficile osservare questa cometa ad occhio nudo. Alcuni soci del Gruppo Astrofili Faenza ne hanno tentato l’osservazione dal Parco delle Ginestre, riuscendoci facilmente con alcuni binocoli, ma constatando che le campagne faentine non sono sufficientemente buie per osservare questa cometa ad occhio nudo, e sono compromesse dall’illuminazione pubblica e privata.

Si stima che la cometa sarà alla minima distanza dalla Terra, e alla massima luminosità, mercoledì 1 febbraio. Il momento migliore per osservarla quel giorno è tra le 4:50 di mattina, al tramonto della Luna, fino alle 5:50, quando inizieranno a vedersi le prime luci dell’alba. Per questa occasione, il Gruppo Astrofili Faenza organizza un incontro per osservare la cometa con binocoli e telescopi, meteo permettendo, al Parco delle Ginestre, in Via Salita di Oriolo a Faenza, mercoledì 1 febbraio dalle 5:00 alle 6:00 di mattina.

Nei giorni successivi, la Luna piena disturberà l’osservazione della cometa per tutta la notte, e bisognerà attendere la fase di Luna calante per avere un po’ di tempo utile per osservazioni serali. Nel frattempo la cometa si sposterà in una posizione favorevole per essere osservata nella prima parte della notte. Però sarà anche sempre più lontana, e salvo imprevisti sarà più debole, ma fino a metà febbraio si prevede ancora alla portata di binocoli e piccoli telescopi. Bisogna ricordare infatti che le comete sono corpi ghiacciati, che emettono gas e polveri quando si scaldano, avvicinandosi al Sole. Questo le rende soggette ad “outburst”, ovvero aumenti improvvisi di emissioni e luminosità, oppure possono frantumarsi e dissolversi, fino a diventare praticamente invisibili. Per il momento questa cometa si è sostanzialmente comportata come calcolato mesi fa, senza particolari imprevisti, ma va seguita per notare se si verificano anomalie, e cogliere eventuali sorprese.

Il Gruppo Astrofili Faenza tenterà di nuovo di osservare la cometa, e altre meraviglie del cielo invernale, con binocoli e telescopi, meteo permettendo, giovedì 9 febbraio, dalle 19:00 alle 21:30, presso la sede in Via Zauli Naldi 2 a Faenza, e venerdì 10 febbraio, dalle 20:30 alle 22:30, presso il Parco delle Ginestre, in Via Salita di Oriolo a Faenza. Quest’ultima data è realizzata in collaborazione con ARAR (Associazione Ravennate Astrofili Rheyta).

Questi incontri sono ad ingresso libero e gratuito, ma per motivi organizzativi, e per poter comunicare eventuali cambi di programma agli interessati, è gradita la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito dell’associazione L’osservazione inoltre dipende dalle condizioni meteo, e in caso di copertura nuvolosa, questi incontri potranno essere rinviati o annullati.

Viste le basse temperature di questi giorni, si ricorda che per rendere piacevoli le uscite invernali per osservazioni astronomiche, e non soffrire il freddo, è necessario vestirsi adeguatamente, con apposito abbigliamento invernale