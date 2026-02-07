La Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese ospita nei sabati di febbraio e marzo 2026 un ricco ciclo di incontri letterari, un percorso culturale dedicato alla produzione editoriale contemporanea, con particolare attenzione al nostro territorio, che offre occasioni di incontro diretto tra autori, lettori e comunità.

Gli appuntamenti, tutti a ingresso libero, si svolgeranno il sabato mattina alle ore 11.00 e proporranno romanzi, raccolte poetiche e volumi di ricerca storica, spesso accompagnati dal dialogo con altri autori, studiosi o operatori culturali. Tutti gli incontri sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune e, a cadenza settimanale, verranno promossi anche attraverso i canali social e la newsletter della Biblioteca.

In questo ciclo di incontri convivono fantascienza e realtà, narrativa e poesia, ricerca storica e introspezione, offrendo al pubblico uno sguardo ampio e articolato sulla produzione editoriale contemporanea. I libri presentati affrontano temi che vanno dal rapporto tra individuo e tecnologia alla memoria personale e collettiva, dal legame con i luoghi alle dinamiche interiori, fino alla riflessione sulla pace e sull’identità. La Biblioteca si conferma così uno spazio di dialogo e scoperta, in cui l’incontro con gli autori diventa occasione per riscoprire il valore della lettura come esperienza condivisa e momento di crescita culturale per la comunità.

Il calendario si apre il 7 febbraio con Davide Formenti, che presenta L’equazione di Elsa (Il Ponte Vecchio, 2025) in dialogo con Rosarita Berardi. Prosegue sabato 14 con Fausto Bruno Campana e il suo libro Orsi tibetani (Pluriversum, 2025). Il 21 febbraio lo sguardo torna sul territorio e sulle memorie con Franca Marabini, autrice di Edda e Nicio del Camerone (Tempo al Libro, 2025); l’incontro vedrà la partecipazione di Anna Borsarelli. Infine, il mese di febbraio si chiude sabato 28 con Fabio Mongardi e il romanzo Dove finisce il mare (Morellini, 2025), in dialogo con Mirko Francesconi.

Il programma prosegue a marzo Rosarita Berardi e Matteo Sabbatani che presenteranno Quando tace il vento sabato 7 (Il Ponte Vecchio, 2025). Sabato 14 sarà protagonista Sabrina Grementieri con Prima del buio (Aliberti Love&Co, 2025). mentre il 21 marzo l’attenzione si sposterà sulla ricerca storica con Sabina Brandolini e Massimo Rossi, autori del volume I Mazzolani. Le origini, le famiglie, le città (Tipo-Litografia Fabbri, 2024). La rassegna si conclude sabato 28 marzo con Giuseppe Scorciapino, che presenta Gocce di pace (Guida, 2025).

Il ciclo di incontri conferma il ruolo della Biblioteca comunale di Castel Bolognese come presidio culturale e luogo di partecipazione, capace di offrire alla cittadinanza occasioni di confronto, approfondimento e condivisione attorno al libro e alla lettura.