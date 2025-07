L’intensificazione dei servizi notturni in occasione dei fine-settimana estivi ha comportato numerosi interventi per le pattuglie della polizia locale.

Nella prima serata di venerdì 4 luglio, uno scontro frontale/laterale tra due veicoli in via Canalazzo/via Cavina ha comportato l’intervento di un’ambulanza e di due pattuglie. Al termine dei rilievi, uno dei coinvolti è stato sanzionato per guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g\l.

Poco più tardi, un altro incidente è occorso in via Sinistra Canale Molinetto, coinvolgendo un autoveicolo e un autocarro. I veicoli coinvolti, gravemente danneggiati nell’urto, sono stati rimossi dalla sede stradale e pertanto, la via sinistra canale Molinetto, direzione Ravenna è rimasta chiusa per circa mezz’ora. Sono in corso accertamenti sul tasso alcolemico di uno dei conducenti coinvolti, trasportato con ambulanza al pronto soccorso di Ravenna.

Ancora, durante la serata di venerdì, sono pervenute segnalazioni concernenti la presenza di nomadi nel piazzale del Commercio e in zona Cinema City. Le pattuglie sono intervenute in entrambi i luoghi riscontrando solo nel secondo caso la presenza di un camper, il cui ingombro impediva la fruizione di uno stallo per disabili. Il proprietario è stato sanzionato sul posto e allontanato.

Dopo la mezzanotte di venerdì, un equipaggio è intervenuto a Marina di Ravenna, in Viale delle Nazioni, per una minore in stato di ubriachezza. Contattato il padre e attivati i soccorsi, la 15enne è stata trasportata dal 118 al pronto soccorso di Ravenna. Sono in corso accertamenti per risalire a eventuali illecite somministrazioni di bevande alcoliche a minore di anni 16.

Nell’ambito della collaborazione con il Comune di Cervia, è stato inoltre svolto un servizio fino alle ore 03,00 con pattugliamento del lungomare di Milano Marittima, senza particolari criticità.

Nel corso della serata di sabato 5 luglio si è verificato l’ennesimo sinistro stradale, questa volta in via Zattoni, a Castiglione; nello specifico, l’automobilista ha rappresentato di essere stato urtato da un veicolo, il cui conducente ha omesso di concedere la dovuta precedenza, allontanandosi dal teatro del sinistro senza scambiare i dati con la controparte. Sono in corso accertamenti per risalire all’auto pirata.

Nell’ambito della collaborazione con il Comune di Cervia, è stato inoltre svolto servizio presso la rotonda 1° Maggio di Milano Marittima. Nel corso dell’attività, alle 02,30 circa, la pattuglia è dovuta intervenire nel vicino viale Gramsci per soccorrere due giovani ragazze minorenni, di 14 e 17 anni, fortemente alterate a causa dell’ingestione di ingenti quantitativi di bevande alcoliche. Le operazioni – svolte a distanza dall’auto di servizio – hanno comportato la richiesta di intervento dei sanitari del 118 e dei genitori delle ragazze. In assenza degli agenti, impegnati per causa di forza maggiore a distanza, un giovane, in corso di identificazione grazie alle immagini degli impianti di video-sorveglianza, ha inteso salire sul cofano dell’auto di servizio. Sebbene non abbia procurato danni, una volta identificato sarà proposto per l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno nel Comune di Cervia per anni 3.