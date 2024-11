Incidenti mortali sul lavoro: l’incidenza a Ravenna scende sotto la media nazionale

Diminuisce l’incidenza degli infortuni mortali a Ravenna. La provincia bizantina presenta l’incidenza minore in regione nel periodo gennaio-settembre 2024 andando a ribaltare completamente le statistiche dell’anno precedente, quando invece era il territorio peggiore.

Sono le analisi statistiche raccolte dall’Osservatorio Vega – Sicurezza e ambiente per i primi 9 mesi dell’anno, in base ai dati raccolti dall’INAIL.

Con un’incidenza di mortalità superiore alla media nazionale, l’Emilia-Romagna si colloca fra le regioni con un rischio di mortalità più preoccupante rispetto al resto del Paese.