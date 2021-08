Incidenti in serie lungo l’A14: decine di chilometri di coda. Disagi anche sulla via Emilia

Una serie di incidenti e code per decine di chilometri nella mattinata di martedì lungo l’A14 in direzione di Bologna nel tratto di autostrada fra i territori di Forlì, Faenza e Solarolo. Sono questi i giorni più difficili per la viabilità a causa del rientro dalle ferie di moltissimi italiani e turisti che hanno raggiunto le rispettive mete in auto. Disagi si sono avuti anche lungo la via Emilia, scelta da molti viaggiatori come alternativa all’autostrada bloccata. Il primo incidente è avvenuto alle 10.15, al chilometro 61, senza conseguenze a persone, ma con il coinvolgimento di cinque mezzi e il blocco della circolazione.