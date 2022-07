Scontro tra un auto e una moto questa mattina verso le 10.15 a Bagnacavallo, precisamente in via San Vitale, all’incrocio con via delle Regioni.

L’auto una Fiat Panda condotta da un’uomo di circa 70 anni, si era appena immessa sulla San Vitale, quando e’ stata centrata dalla moto, tipo Bmw, che proveniva alla sua sinistra direzione Lugo, condotta da un lughese di anni 33.

Il motociclista ha cercato di evitare l’impatto ma a seguito dell’urto e’ stato sbalzato a terra. Sul posto i soccorsi del 118, che hanno trasportato il motociclista ferito al Bufalini di Cesena, con codice di media gravita’ in elicottero.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato dei traumi agli arti inferiori e alla spalla.

Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto anche la polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi e i carabinieri di Bagnacavallo.