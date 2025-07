Grave incidente nella mattinata di martedì su via Trieste, all’altezza dell’intersezione con la statale Classicana, dove uno scontro tra una bici e uno scooter ha provocato due feriti, di cui uno in condizioni critiche. L’episodio ha paralizzato la viabilità, generando code chilometriche in gran parte della zona.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 8 del mattino sul cavalcavia di via Trieste, lungo la direttrice che collega Ravenna a Marina di Ravenna. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, entrambi i mezzi – una Vespa e una bicicletta – viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati violentemente.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 35enne, che ha battuto con forza sull’asfalto, riportando traumi gravissimi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed elicottero dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso al trauma center dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

Ferito anche il conducente dello scooter, fortunatamente in modo meno serio: è stato trasportato all’ospedale di Ravenna per le cure del caso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati anche della deviazione del traffico. L’arteria è stata completamente bloccata, causando forti rallentamenti non solo su via Trieste, ma anche su via Canale Molinetto e lungo la rotonda del ponte mobile. Per chi arriva da Marina di Ravenna è stato consigliato di deviare il percorso prima del ponte, imboccando la statale Classicana.