È chiuso in entrambe le direzioni il tratto della Strada statale 9 Via Emilia al km 72,200, nel territorio comunale di Castel Bolognese, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile.

Nello scontro sono rimaste ferite due persone, le cui condizioni non sono al momento state rese note.

Sul posto sono presenti le squadre di ANAS e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Deviazioni segnalate in loco.