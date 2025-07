Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 20 “Madrara”, nel territorio di Russi, coinvolgendo tre vetture: una monovolume Peugeot, una Mini Cooper Countryman e una BMW.

La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Faenza, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi. Due dei veicoli sono finiti fuori dalla sede stradale, mentre il terzo, al momento dell’arrivo dei soccorsi, risultava regolarmente spostato e parcheggiato in una carraia laterale.

Il bilancio provvisorio è di tre feriti, nessuno in condizioni gravi. Una persona è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre un altro ferito è stato condotto nello stesso nosocomio in ambulanza. Un terzo è stato trasferito all’ospedale di Lugo, anch’egli in codice di media entità.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con Eliravenna e due ambulanze, oltre ai Vigili del Fuoco di Faenza, che hanno prestato assistenza ai feriti per uscire dai veicoli.

L’incidente ha causato forti disagi al traffico, rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per almeno 30 minuti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.

Le cause dell’impatto sono ancora in corso di accertamento.