Incidente sulla Ravegnana: traffico bloccato e tre feriti, un uomo trasportato al Bufalini

Tre auto sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale verificatosi questa mattina, intorno alle 11, sulla Ravegnana. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, pare che una Volkswagen Golf e una Renault Clio che procedeva sulla strada in direzione Forlì si siano scontrate all’altezza di via Nuova. L’impatto avrebbe scagliato la Renault Clio verso un furgone Fiat Doblò che stava arrivando dalla direzione opposta. Mentre il conducente del furgone è stato trasportato all’ospedale per accertamenti con un codice di bassa gravità e la donna alla guida della Clio è stata portata al Bufalini di Cesena a bordo dell’ambulanza, per soccorrere l’uomo che si trovava nella Golf è stato necessario l’intervento dell’elicottero. Sul posto oltre ai soccorsi erano presenti anche i Vigili del Fuoco e alcuni agenti della Polizia Locale, che hanno predisposto la chiusura della strada fino alle 13.