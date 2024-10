È successo questa mattina intorno alle ore 10 in una stamperia in via Romagnoli.

Un operaio di 53 anni è rimasto incastrato con le dita di una mano nel sistema di sollevamento di un carrello elevatore.

Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per aiutare l’uomo e il 118 l’ha immediatamente trasportato all’ospedale di Ravenna in ambulanza.