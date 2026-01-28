Incidente sul lavoro a Palazzo delle Esposizioni nella giornata di mercoledì. Un uomo è caduto da diversi metri d’altezza ed è stato trasportato al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. L’incidente è avvenuto nel cortile interno del palazzo, in fase di restauro, grazie ai fondi Pnrr. Per soccorrere l’uomo è intervenuto il 118, con ambulanza e l’elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato issato a bordo dell’elicottero, rimasto in volo sopra corso Mazzini, mediante il verricello.

A Palazzo delle Esposizioni sono quindi intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori della Medicina del Lavoro. A loro il compito di ricostruire quanto accaduto.