Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla via Faentina, all’altezza del centro commerciale Mir. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il sinistro, avvenuto intono alle ore 14 di oggi 18 ottobre, sarebbe avvenuto per via di una mancata precedenza. In seguito all’impatto una delle due auto è finita fuori strada, invadendo la pista ciclabile parallela alla carreggiata. I due conducenti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e alcuni agenti della Polizia Locale.