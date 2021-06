Incidente nella mattinata di venerdì a Faenza in via Granarolo, all’incrocio con via Proventa, intorno alle 12.30. Due i mezzi coinvolti, una Vespa Piaggio sulla quale viaggiava un uomo classe 1978 e una berlina Bmw con al volante una donna classe 1987 di Riolo Terme. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina, i due mezzi sono entrati in collisione. Il conducente della Vespa è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.