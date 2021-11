Brutto incidente questa mattina intorno alle 8,30 in via S. Alberto nel tratto compreso tra la rotonda di via Mattei e la rotonda di via Romea. Una donna a bordo di una Ford Focus, per cause ancora da accertare, è uscita infatti fuori strada ribaltandosi con l’auto nel campo adiacente la strada, fortunatamente senza gravi conseguenze. I Vigili del Fuoco sono comunque intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’auto, insieme ai soccorsi del 118 e alla Polizia Municipale.