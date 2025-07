0 punti ed entrambe le auto distrutte. Il Gran Premio di Silverstone si chiude nel peggiore dei modi per le Racing Bulls di Faenza. Incolpevole Liam Lawson che, dopo la bella prestazione nella gara precedente in Austria, viene buttato fuori gara da Ocon, poco dopo il via. Nello scontro causato da Isack Hadjar, invece, emerge l’inesperienza del pilota. All’interno dei muri d’acqua alzati dagli pneumatici, il franco-algerino perde completamente il punto di riferimento dalla vettura davanti, Antonelli, la tampona e, ormai senza più controllo, va contro il muro.

“Sia Liam che Isack stanno bene, sono usciti illesi dagli incidenti che hanno avuto” ha spiegato Laurent Makies a fine corsa. “Non c’è mai una buona giornata per perdere entrambe le vetture in incidenti, ma è così. Ciò che conta è che abbiamo una macchina forte, piloti forti e siamo stati veloci anche questo fine settimana. Tuttavia, ce ne andiamo da qui con 0 punti e lavoreremo duramente per migliorare i pochi aspetti che hanno rovinato il nostro fine settimana. Ci riorganizziamo, ci prepariamo per Spa e ci presenteremo cercando di usare il ritmo della macchina di cui siamo sicuri. Non era il risultato con cui volevamo lasciare Silverstone, ma il duro lavoro e lo spirito di squadra, sia a Faenza che a Milton Keynes, sono molto alti e vorrei ringraziare tutti per aver lavorato duramente per raggiungere insieme i prossimi obiettivi.”