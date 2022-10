Autotrasportatore attraversa la carreggiata, per fortuna in un momento senza traffico, e finisce la corsa contro un albero ai lati della circonvallazione di Faenza. L’uomo, classe 1943, è stato trasportato all’ospedale di Cesena, ma non ha mai perso i sensi. Le condizioni non sembrano gravi. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale e i vigili del fuoco.