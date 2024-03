S’indagherà per omicidio stradale per l’incidente mortale dove sono deceduti Luca Donati, 48 anni, e Monica Tarroni, 56 anni. La tragedia si è consumata sabato pomeriggio sull’Adriatica, lungo la variante di Savio, poco dopo le 19. La coppia era molto conosciuta nel lughese, dove gestiva una casa famiglia.

L’incidente è avvenuto mentre sulla Statale il traffico era bloccato per una coda in direzione di Ravenna, formatasi a causa di un mezzo andato a fuoco precedentemente. Donati e Tarroni, in sella ad una moto, stavano superando le auto incolonnate, quando si sono trovati la strada sbarrata da una Volkswagen Golf, impegnata in una manovra di inversione di marcia.

L’impatto è stato inevitabile. La moto si è scontrata con l’anteriore della Golf, i due motociclisti sono stati sbalzati dalla sella e la caduta è purtroppo risultata fatale. Inutili i soccorsi del 118.

Il ragazzo alla guida della Volkswagen è stato trovato da medici e infermieri in stato di choc. Il personale sanitario ha quindi predisposto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sull’automobilista sono poi stati svolti gli esami previsti dalla legge in questi casi: alcool e droghe. Il pubblico ministero di turno che si dovrà occupare del caso è la dottoressa Monica Gargiulo.