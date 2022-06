Alle 16,15 incidente mortale sulla Romea all’altezza del ristorante Cà del Pino, un uomo 86enne a bordo della sua auto è stato travolto mortalmente da un’autoarticolato che viaggiava in direzione Ravenna. Dai primi accertamenti, il conducente dell’auto stava iniziando una manovra di inversione della carreggiata che il quel punto è in una curva e non si è accorto dell’arrivo del camion. L’auto nell’urto è stata trascinata nella carreggiata opposta e l’ottantaseienne è rimasto incastrato tra le lamiere perdendo la vita nell’impatto. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale. Il traffico è stato interrotto.