Domenica si chiude purtroppo con l’ennesima tragedia della strada. Un uomo di 37 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale in via Dismano.

L’uomo era in sella ad una Yamaha e stava procedendo lungo via Dismano in direzione di Ravenna. All’altezza dell’incrocio con via Fosso Ghiaia l’impatto con un’Audi A1, guidata da una donna di 60 anni. Dopo aver tamponato violentemente l’auto, il motociclista è caduto a terra, finendo contro il guard raild. Un impatto impressionante contro la barriera stradale, così lo hanno descritto alcuni testimoni.

Inutili si sono rivelati i soccorsi del personale del 118 per il 37enne. Sarà ora compito della Polizia Locale ricostruire quanto accaduto.

Per permettere al personale sanitario e alle forze dell’ordine di operare, via Dismano è stata a lungo chiusa alla viabilità nel tratto dove è avvenuto l’incidente.