Non si trova più agli arresti domiciliari l’uomo di 45 anni fermato dopo l’incidente mortale di Piangipane avvenuto nel pomeriggio del 16 marzo, dove ha perso la vita Sergio Bagnari, operaio di 57 anni. L’uomo, quando è stato investito, era impegnato a regolare il traffico lungo la via mentre alcuni colleghi stavano svolgendo dei lavori a lato della carreggiata.

Come riportano i quotidiani oggi in edicola, il giudice per le indagini preliminari ha revocato le misure cautelari dopo che l’automobilista ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo, positivo all’alcol test, ha confermato di aver bevuto prima di mettersi al volante e di star attraversando un momento delicato a causa della ludopatia. La ricostruzione dell’incidente da parte della Polizia Locale, invece, avrebbe fissato in 80 Km/h la velocità del veicolo al momento dell’incidente, 10 km/h in più rispetto al limite consentito.