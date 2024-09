Tragico incidente a Voltana nel pomeriggio, un uomo di 67 anni non si ferma ad un’incrocio e finisce nel fosso morendo sul colpo mentre era al volante di una Toyota “Yaris” percorrendo la via Lunga Inferiore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, i sanitari una volta estratto l’automobilista dall’abitacolo hanno potuto solo constatarne la morte. Non si esclude un improvviso malore del conducente la causa dell’incidente che al vaglio degli inquirenti.