Incidente mortale a Faenza. Una donna è stata investita nella mattinata di giovedì in via Dal Pozzo. Si tratta di un’anziana, di 93 anni, colpita da una Renault Clio mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Morri e via Cantagalli. La donna è stata gettata violentemente a terra a diversi metri di distanza