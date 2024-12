Incidente mortale a Casola Valsenio nel pomeriggio di sabato 30 novembre. A perdere la vita è stato un casolano di 58 anni.

Il sinistro stradale è avvenuto in via Torre, intorno alle 18.30, per dinamiche al vaglio della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. L’auto, sulla quale viaggiava l’uomo, è uscita di strada, finendo ruote all’aria.