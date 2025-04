Incidente dalle dinamiche ancora poco chiare in via Ravegnana nella serata di giovedì 10 aprile. Intorno alle 19.30, al Ponte Assi, sono entrate in collisione tre auto. Nella dinamica dello scontro è rimasto coinvolto anche uno scooter. La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio della Polizia di Stato. Due le persone ferite, fortunatamente non in gravi condizioni.

Dopo la chiamata alla centrale operativa, sono intervenute due ambulanze, l’auto con il medico a bordo e i Vigili del Fuoco. L’operazione più problematica si è rivelata il soccorso ad un automobilista rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo di una Fiat Punto. L’uomo, liberato dai Vigili del Fuoco, dopo le prime cure del personale del 118, è stato trasportato in ospedale con ferite e traumi di media entità.

L’altro ferito, anche se con un codice di bassa gravità, è invece l’uomo in sella allo scooter.

Per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi di polizia, la strada è stata chiusa al transito dei veicoli da parte dei Carabinieri.