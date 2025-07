Incidente in via Fornarina: donna trasportata al Bufalini in gravi condizioni

Incidente in borgo a Faenza, nella mattinata di mercoledì, in via Fornarina, intorno alle 7:45. Una donna anziana trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Le dinamiche dell’accaduto sono però ancora tutte da chiarire. La donna era a spasso col cane. Nel momento di attraversare la strada, sulle strisce pedonali, all’altezza della rotatoria all’incrocio con via Bernardi e via Gentili, la donna è caduta a causa di un’automobile. Non è chiaro, al momento, se la vettura abbia urtato l’anziana, oppure se la donna, per evitare che il cane rimanesse coinvolto, abbia perso l’equilibrio. In ogni caso, la donna è caduta a terra, sbattendo violentemente la testa.

Sono stati allertati i soccorsi. Il 118 è arrivato con un’ambulanza e l’elimedica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata caricata a bordo dell’elicottero, decollato poi alla volta del centro traumatologico specializzato romagnolo.

Sarà compito ora della Polizia Locale della Romagna Faentina ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.