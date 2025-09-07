Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un 41enne originario dell’ex Jugoslavia, residente a Faenza. L’uomo è morto nel pomeriggio di ieri mentre percorreva in scooter la strada provinciale 20 Faentina, in direzione Modigliana.

Erano da poco passate le 15.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, il motociclista ha perso il controllo del suo scooter 125 all’altezza del chilometro 1, poco oltre il confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, in località Rivatella.

Il mezzo è finito contro un muretto a bordo strada, a circa cinque chilometri da Modigliana. L’impatto, molto violento, sarebbe stato fatale alla testa del conducente, nonostante indossasse un casco, non di tipo integrale. L’uomo è stato sbalzato dalla sella e si è schiantato sull’asfalto, privo di vita.

Inutile l’arrivo dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. sul posto i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.