Un uomo è stato trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena dopo che la sua auto è finita in un campo mentre percorreva l’autostrada A14 in direzione di Faenza. L’incidente è avvenuto al chilometro 62, non molto lontano dallo svincolo manfredo. L’uomo stava viaggiando a bordo di una Peugeot 807, quando, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Ravenna, ha perso il controllo dei veicolo.