Grave incidente in via Sant’Alberto, all’altezza del ponte sul fiume Lamone, dove è avvenuto uno scontro fra una bici elettrica e un furgoncino, sulla cui dinamica sta indagando la Polizia Locale di Ravenna. L’incidente è avvenuto intorno alle 16. Ferito gravemente il ragazzo in sella alla bici, un 22enne.

Il giovane è stato sbalzato in aria, atterrando sul parabrezza del furgoncino, mandandolo in frantumi, ed è poi ricaduto sull’asfalto.

Allertata la centrale operativa, sul luogo dell’incidente è arrivata un’ambulanza del 118, che ha poi chiesto l’intervento dell’elimedica. Molto gravi infatti sono state giudicate le ferite riportate dal ciclista. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato a bordo dell’elimedica e poi al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Illeso il conducente del furgoncino.