Via Emilia congestionata nella mattinata di martedì a causa di un incidente stradale lungo l’A14 che ha bloccato l’intera autostrada. Intorno alle 6.30, lungo la corsia nord, in direzione Bologna, al chilometro 78, nel territorio di Forlì, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre camion. Uno dei mezzi pesanti ha preso anche fuoco. Sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade. Lievi fortunatamente le conseguenze dell’incidente per i tre conducenti, trasportati in ospedale, ma con codici di bassa urgenza.

Il traffico su entrambe le corsie di marcia è stato bloccato per oltre un’ora, dopodiché, intorno alle 8, è stato concesso il via libera ai mezzi che procedevano in direzione di Ancona. La corsia nord invece sarà bloccata fino al termine delle operazioni. Si cercherà dii liberare il prima possibile almeno una corsia in direzione di Bologna.

A tutti i mezzi che circolavano lungo l’A14 è quindi stato consigliato di abbandonare l’autostrada e di procedere lungo la viabilità extraurbana e urbana. Questo ovviamente ha causato notevoli disagi alla normale circolazione, in particolare lungo le vie di comunicazione principali. Per quanto riguarda il territorio di Faenza, i disagi maggiori sono stati segnalati lungo via Granarolo, via San Silvestro, ma in particolare lungo la via Emilia dove si sono formate lunghe code.