Incidente fra tre auto in via Bastia Nuova sabato mattina, intorno alle 12. Sei feriti trasportati in ospedale. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Lavezzola. Il primo scontro è avvenuto fra una Opel Crossland e una Peugeot 208. Le due vetture stavano percorrendo via Bastia Nuova in direzioni opposte. Dopo l’impatto fra le due auto, sulla cui dinamica dovrà fare luce la Polizia Locale della Bassa Romagna, è arrivata, alle spalle della Peugeot, una terza vettura, che non è riuscita a frenare la propria corsa, piombando contro gli altri due mezzi incidentati.

Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, tre ambulanze e l’elimedica del 118.

Le conseguenze più gravi sono state a carico di due donne. Una, anziana, trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, con il codice di massima gravità; l’altra è invece stata trasportata all’ospedale di Ravenna. Tutte le altre persone a bordo delle vetture hanno invece subito ferite e traumi meno gravi e sono state trasportate in ambulanza negli ospedali di Ravenna e Lugo.

Via Bastia Nuova è stata a lungo chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di registrazione dell’incidente.