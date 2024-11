È successo questa mattina intorno alle 08:00 quando, nell’incrocio fra via S.Alberto e via Narsete, un autobus della Start Romagna, che procedeva in direzione centro città, ha investito una bicicletta guidata da un 18enne.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da verificare, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Ravenna in codice 02 mentre una passeggera incinta del bus ha svolto degli accertamenti precauzionali.

La Polizia Municipale si è diretta sul posto per svolgere le operazioni necessarie.