Aperta un’inchiesta per omicidio colposo per la morte di Fabio Gonelli, il 62enne deceduto lunedì pomeriggio a Sarna, dopo essere precipitato col trattore nel Lamone.

La notizia è pubblicata da Il Corriere di Romagna e da Il Resto del Carlino oggi in edicola. L’indagine, un atto dovuto, è a carico di ignoti e dovrà chiarire se sono presenti responsabilità per quanto accaduto.

L’uomo era alla guida del mezzo agricolo in un podere confinante col fiume, situato lungo via Galamina. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo, anche se non sono chiare le cause. Il trattore è stato posto sotto sequestro. Non è escluso che l’incidente possa essere stato causato dal cedimento del terreno sotto il peso delle ruote del veicolo.