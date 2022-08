Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Desirée Gozzini, come anticipa Il Resto del Carlino. La giovane 23enne è comparsa martedì davanti al giudice per le indagini preliminari per l’incidente a Pinarella costato la vita a tre persone nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 agosto. Il sostituto procuratore Cristina D’Aniello aveva chiesto per la ragazza il carcere.