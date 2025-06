È deceduta Valentina Farruggia, la donna, 42 anni, di Fusignano, che giovedì mattina è rimasta coinvolta insieme al marito in un incidente stradale in via Quarantola, nei pressi di Bizzuno, nel lughese.

La coppia era in sella ad uno scooter T-Max. Alla guida il marito. La ricostruzione delle dinamiche che hanno portato all’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto guidata da una 45enne.

Valentina Farruggia era stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove purtroppo è deceduta nella giornata di venerdì. La notizia è stata diffusa dall’Ansa.