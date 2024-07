Un incidente lungo l’autostrada, fra Faenza e Imola, in direzione Nord, ha paralizzato la viabilità dell’A14 nel pomeriggio di lunedì, con pesanti ripercussioni anche sul traffico urbano ed extraurbano fra Faenza e Castel Bolognese e fra Castel Bolognese e Imola. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 ed è stato necessario l’intervento dei mezzi del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale. Fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte non sono state gravi.

Subito dopo lo scontro, si sono formati 6 km di coda in direzione di Bologna, sebbene le forze dell’ordine sono riuscite a mantenere aperte due delle tre corsie della carreggiata. La coda dei mezzi ha superato anche i 7 Km. 1 Km di coda invece si è formato lungo la diramazione da Ravenna.

La carreggiata nord è stata liberata dai mezzi incidentati poco prima delle 16.30 e lentamente la viabilità, oggi molto intensa, è lentamente tornata alla normalità.