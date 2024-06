Segnalato dalla Polizia Locale un incidente auto-moto avvenuto in via Bassette int. via Di Vittorio.

Il motociclista all’arrivo degli agenti risultava incosciente. Sono intervenuti prontamente l’equipaggio Delta e i soccorsi del 118. Il centauro, in codice rosso, è stato trasportato al Bufalini, ma secondo le informazioni risultava comunque cosciente al momento del trasporto, ha peraltro subito fratture alle braccia.

Richiesti per lui accertamenti urgenti.

Il conducente del Fiorino invece, ferito anche lui, è stato trasportato a Ravenna in codice 1; prima del trasporto DELTA lo ha sottoposto a etilometro e drug test, con esiti negativi.

Sul posto le telecamere della Polizia Locale hanno ripreso l’evento.

La dinamica appare la seguente: il Fiorino percorreva via Bassette in direzione cimitero e giunto all’intersezione con via Di Vittorio effettuava manovra di inversione di marcia. A causa di ciò il motociclo che lo seguiva con la medesima direzione di marcia collideva frontalmente con il fiorino nella sua parte laterale sinistra.