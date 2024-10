Il Comune di Russi ha diffuso in queste ore una raccolta fondi, fatta partire sulla piattaforma GoFundMe, per aiutare la famiglia di Lorenzo Cubello, deceduto a 37 anni nell’incidente allo stabilimento Toyota di Borgo Panigale. La compagna di Lorenzo è infatti in attesa di un bambina.

L’iniziativa è stata avviata nei giorni scorsi ed ha già raccolto i primi sostenitori. Ora anche il Comune di Russi ha invitato la comunità a partecipare: “In seguito all’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Lorenzo Cubello nel terribile incidente sul lavoro avvenuto alla Toyota di Bologna, è partita la solidarietà degli amici e dell’intera comunità russiana. Per sostenere la famiglia in questo tragico momento, è stata organizzata una 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢“

L’iniziativa su GoFundMe ha come titolo: “Raccolta fondi per aiutare Paulina”