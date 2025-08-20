Auto finisce fuori strada, ruote all’aria. Un 32enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. È l’esito di un incidente stradale avvenuto stamane a Massa Lombarda, intorno alle 11, all’incrocio tra via Tredeghino e via Sant’Antonio, un incrocio già in passato scenario di diversi incidenti stradali gravi.

Per dinamiche al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, sono entrate in collisione due vetture. Sembra che all’origine dello scontro ci sia una precedenza non rispettata. Alla guida dei due veicoli, una donna di 34 anni e un uomo di 32. L’impatto non ha avuto praticamente conseguenze nei confronti della donna. Per l’uomo, rimasto bloccato all’interno dell’auto, invece, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’automobilista è stato liberato dall’abitacolo e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Dopo l’esame dei traumi e delle ferite riportate, è stato deciso il trasferimento all’ospedale specializzato cesenate, con un codice di media gravità.